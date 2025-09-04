ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерти за идеята за гласуване със сканиращи устройства: Едно устройство струва 4-6 000 долара, а ни трябват 11-12 000 броя
Андреев каза, че това е позицията на една от политическите сили, но дали ще се стигне до промени в Изборния кодекс и какви ще бъдат те – не може да се каже.
"Промяната и преминаването от един начин на гласуване – с хартиена бюлетина и машини – към нов подход – въвеждане на сканиращи устройства, които да отчитат изборните резултати – поставя въпроси. На първо място – кои са тези машини, какво представляват, как ще отчитат", посочи той пред NOVA NEWS.
Симонски каза, че е запознат с тези сканиращи машини и посочи, че те са по-сложни от тези, които използваме сега.
Той обясни, че изборният процес може да се забави, ако се въведе сканиращата машина. И допълни, че възниква въпросът как ще се верифицират бюлетините.
Симонски каза, че между 4 000 и 6 000 долара ще струва едно такова устройство, а Андреев допълни, че ще трябва да поръчаме между 11 000 и 12 500 бройки.
Симонски заяви, че е против това предложение, тъй като ще се компрометира изборният процес.
Стоилов е на мнение, че всяко харчене на пари и въвеждане на нови технологии в избирателните секции е ненужно. Той коментира, че при изборната процедура "искаме да наливаме неоправдано голямо количество ресурс". И допълни, че "всички проблеми на изборния процес са извън тази изборна процедура – говорим за купуване на гласове, контролиран вот".
