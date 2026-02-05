Сподели close
На 5 февруари 2026 г. (четвъртък) в периода от 17:30 до 18:00 часа, електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни, поради технологичното им обновяване.

Това съобщиха от приходната агенция и се извиниха за причиненото неудобство на клиентите си.