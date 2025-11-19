Със заснемането на последните два епизода на подкаста "Голямата сестра“ Елена Сергова официално обяви, че приключва участието си в проекта и слага край на своята "риалити“ фаза. Новината тя сподели в емоционален пост в Instagram.По думите ѝ, пътят към телевизията започнал случайно – с "невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко“. Това първо участие пред камера променило професионалната ѝ траектория, а през следващите три години работата ѝ била тясно свързана с тв продукции и риалити формати.Сергова признава, че с времето е осъзнала, че тази среда вече не отговаря на вътрешните ѝ промени и търсене на "повече дълбочина и истинност“."Моята траектория вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници“, споделя тя.В публикацията си Елена отдава благодарност към всички, които са ѝ дали шанс – продуценти, редактори, организатори и участници. Не пропуска и тези, които "са направили живота ѝ кошмар“, защото именно те са ѝ помогнали да поставя граници и да развие умението да казва "не“. Според нея това е било важен урок по интегритет и себесъхранение."Избирайте си битките, мили хора“, призовава Сергова и благодарничи на всички за подкрепата, добрите думи и "мажоретстването“.Тя пожела успех на екипите, които продължават работа в риалити телевизията, и им отправи пожелание за повече "хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър“.