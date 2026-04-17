"Агентката под прикритие“ на Кристиян – Елизабет, и техническият консултант Мария напуснаха имението на любовта в "Ергенът“.

Преди започването на вечерния коктейл водещият Наум Шопов разкри, че още в България всеки от ергените е получил възможност да има своя "тайна агентка“ сред дамите – участничка, която да наблюдава, да анализира и да му помага да избегне грешни избори. И докато Стоян и Марин не са се възползвали от тази опция, Кристиян е избрал своята дългогодишна близка приятелка Елизабет за свой доверен човек в имението. Разкритието предизвика бурни реакции сред дамите, а хостесата получи възможност за последен личен разговор с Кристиян, в който го посъветва, че Елеонора не е неговият човек. Елизабет разполагаше с шанс да остане в имението в качеството си на редовна участничка, но в случай, че е развила истински чувства към някой от ергените. Тя обаче бе категорична, че у нея не е възникнал любовен интерес, който да я задържи в надпреварата.

По време на Церемонията на Розата единствено Татяна и Илияна бяха предпазени от елиминация с предварителни рози, а съдбата на останалите дами бе в ръцете на Кристиян, Марин и нова ерген Георги Гатев. Алия, Румяна, Бетина и Доника приеха рози от новия "ерген“, който пък получи отказ от Любомира, Мартина и Симона. Марин раздаде своите цветя на Михаела, Любомира, Пламена, Мануела и Нурджан, за изненада на всички не даде роза на Алия и бе отхвърлен от Румяна, тъй като според нея е пропилял шансовете си. Кристиян пък засвидетелства интерес с роза към Елеонора, Мартина, Цвети Велева, Симона и Гориция. Единствена Мария остана без цвете и се наложи да си тръгне от любовното приключение.

Отсъствието на Стоян по време на груповата среща породи редица въпроси и съмнения, а най-силно засегната се оказа Илияна, която не скри разочарованието си от внезапната липса на пловдивчанина. В емоционално откровение той призна, че участието му в "Ергенът“ го е изправило срещу собствените му страхове и несигурности. Именно затова продукцията взе безпрецедентното решение да му даде 8 календарни дни без камери, в които да остане насаме със себе си, да преосмисли чувствата си и да намери отговори на въпросите, които го измъчват.

В разгара на тази емоционална турбуленция в имението се появи и новият "ерген“ – Георги Гатев, който призна, че решението му да застане пред камера, като едно от главните действащи лица във формата, е провокирано от интереса му към една конкретна дама – Илияна, с която е усетил специална химия още при първата им среща. За да я опознае по-отблизо, видеографът покани дигиталната маркетоложка на романтична вечеря, в която открито ѝ заяви, че именно тя е причината да приеме предизвикателството да стане "ерген“.

Илияна, от своя страна, също не скри симпатиите си към него. Срещата им премина в откровен разговор, а в края на вечерта Гатев ѝ подари роза – жест, който затвърди намеренията му и постави началото на нова линия, способна да преобърне динамиката в имението. Зрителите на bTV станаха свидетели и на страстната целувка между Кристиян и Мартина, която се превърна в повратна точка в отношенията на бизнесмена с Елеонора.