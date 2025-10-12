ЗАРЕЖДАНЕ...
Емблематичният и неповторим Добромир Жечев си отиде
Той е двукратен шампион с Левски, както и двукратен носител на Купата на България. През 1981 година е назначен и за старши треньор на столичани, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните "сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.
Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства - в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.
"Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена. ПФК "Левски“ изказва своите съболезнования на роднините и близките на големия български футболист! Поклон пред светлата му памет!", гласи съобщението на 26-кратните шампиони.
