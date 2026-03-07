Емил Дечев.
Той присъства на официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда в София.
До назначаването на охрана се стигнало след обстоятелствата около пожара, при който загина майката на Георгиева.
"Тя (бел. ред Теодора Георгиева) твърди, че е заплашвана и че се чувства заплашена. При това положение компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана", подчерта още министър Дечев.
Емил Дечев: Осигурена е охрана на прокурор Теодора Георгиева
