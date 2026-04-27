Заплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на "На фокус“ по NOVA.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че въпросните заплахи са свързани с бившия главен секретар на МВР (бел. ред. от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото е установена връзка с лице, известно с прякора "Картофа“.

"На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. Не сме разговаряли с Георги Кандев дали да остане в редовен кабинет, той си върши работата и е добър професионалист. За МВР ще бъде добре да остане“, посочи Емил Дечев. И уточни, че не му е отправяна същия вид покана и не смята, че ще получи такава.

По думите му организирането на честни избори не е лесно, изисква много усилия и денонощна работа, но все пак е възможно. "Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Доверието в изборния процес бе повишено, убедихме хората, че има смисъл да се гласува, а преди това и да се подават сигнали“, заяви Дечев.

Министърът смята, че новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка. "Оттеглянето на Борислав Сарафов е много закъсняло изпълнение на закона и незначителна крачка. Това не е съдебна реформа, а нещо, което отдавна да се случи. Г-жа Стефанова беше избран за заместник от самия Сарафов, тя е започнала кариерата си в съдебната система в края на 90-те години. Била е прокурор в СГС, а след това и зам.-председател на ДАНС. Случаен човек не би бил избран на такъв пост. Не сме се срещали професионално“, отбеляза силовият министър.

Според Дечев е редно да се образува предварителна проверка по сигнала за изтекли записи, на които се твърди, че говори и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков. Относно полетите на Делян Пеевски, министърът разясни, че МВР е предоставило информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала два пъти с турските авиолинии, като няма данни в същия полет да е била и друга публична личност. Освен това няма информация двамата (Пеевски и Атанасова) да са пътували в един и същи самолет.

Министърът подчерта, че лицата с имунитети, заловени да купуват гласове, обикновено са кандидат-депутати, позиционирани по-назад в листите, което не им гарантира голям шанс за влизане в парламента. А след това СГС е компетентна да прецени дали да образува производство срещу тях.