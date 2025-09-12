Новини
Емил Кошлуков: СЕМ иска да превърне обществената телевизия в партийна радиоточка
Автор: Георги Кирилов 10:18Коментари (0)159
©
Генералният директор на БНТ изпрати да медиите гневно становище относно работата на Съвета за електронни медии.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда.

СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче. Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е "заплаха“. Когато гражданин търси правата си в съда, това било "натиск“. Да, така е – в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред.

Да напомня на съветниците: свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.

Истината е проста – днешният СЕМ е инструмент за партийно овладяване на БНТ. Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази.

СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен. Натрупа съдебни дела, компрометира се с некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки. Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.








