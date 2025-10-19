ЗАРЕЖДАНЕ...
Ендокринолог предупреди за пет опасни добавки
Но според ендокринолога и гинеколог д-р Татяна Овчарова този навик може да има сериозни последици – от цироза до инсулт.
"В стремежа си да бъдат по-здрави, мнозина започват да пият витамини и микроелементи без никаква консултация със специалист. А това е грешка, защото някои от тях действат като лекарства и изискват строг контрол", казва тя.
1. Желязо – лекарство, а не витамин
Много жени прибягват до добавки с желязо при умора, анемия или косопад, без да правят изследвания.
Фройд подчертава, че желязото не е безобиден витамин, а медикамент, който може да натовари черния дроб и да доведе до цироза при неправилен прием.
"Желязото трябва да се приема само при доказан дефицит“, уточнява пред zdrave.to тя.
2. Йод – рисков за щитовидната жлеза
Йодът е необходим за синтеза на хормоните на щитовидната жлеза, но приемът му без изследване може да отключи скрити заболявания като тиреотоксикоза или автоимунен тиреоидит.
"Йодът не е профилактика, а оръжие с две остриета", предупреждава д-р Овчарова.
3. Витамин D – натрупва се и може да отрови организма
Витамин D се смята за "витамина на слънцето“, но е мастноразтворим и се натрупва в организма.
Приемът му без контрол води до хиперкалцемия – повишени нива на калций в кръвта, които причиняват камъни в бъбреците, аритмии и токсичност.
"Витамин D не е безкрайно безопасен. Превишаването му е по-опасно от дефицита“, казва лекарят.
4. Фет бърнъри – скрита заплаха за сърцето
Популярните добавки за отслабване, известни като "фет бърнъри“, често съдържат ефедрин или негови аналози, които повишават кръвното налягане и сърдечната честота.
"Те могат да предизвикат инсулт или сърдечен удар. Безопасното отслабване е възможно само чрез здравословна диета и движение, не чрез стимуланти“, категорична е Овчарова.
5. Фитоестрогени – "естествените“ хормони, които не са безобидни
Билки като червена детелина, донг куай и женско биле често се използват от жени с хормонални проблеми, но могат да бъдат опасни при фиброми, ендометриоза, мастопатия или наследствен риск от рак.
"Те действат като естрогени и могат да стимулират растежа на тумори. Това не са безвредни чайове, а вещества с хормоноподобно действие“, обяснява специалистът.
Заключение
Д-р Овчарова подчертава, че дори естествените добавки могат да бъдат вредни, ако се приемат без медицинска нужда.
"Организмът няма нужда от всичко, което се продава в аптеките. Понякога най-доброто лечение е да не се взема нищо без консултация", завършва тя.
Експертите съветват преди всеки прием на добавки да се правят кръвни изследвания и консултация с лекар, защото пътят от профилактика до отравяне може да е изненадващо кратък.
