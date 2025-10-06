ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакинствата са в това състояние!
Това означава тези средства да бъдат влагани в подмяна на електрическите уреди с по-енергоефективни, в подмяна на дограма и изолация.
"Около 1/4 от домакинствата у нас използват дърва за огрев. Това е изключително неефективно, води до замърсяване на въздуха и до хиляди жертви всяка година. Тези домакинства са най-уязвими, така че подмяната на тези печки например със системи на пелети или пък с електрифициране са все способи енергийната бедност да бъде намалена“, допълни Владимиров.
Борбата с енергийната бедност не минава през изкуствено занижаване на цените на електроенергията, а през насърчаване на домакинствата с по-високи доходи да подобрят качеството си на живот, на средата, в която живеят, и по този начин да намалят и сметките си за електроенергия.
"От това ще спечели цялата държава, тъй като общото потребление на електроенергия ще се понижи значително. Особено през зимните месеци може да отрежем пика на потреблението с около 1 гигават – значи един реактор на АЕЦ "Козлодуй“ реално може да бъде премахнат от системата, ако влагаме в енергийна ефективност“, обясни енергийният експерт.
