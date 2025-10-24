ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергиен експерт: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
© NOVA
"От вчера рафинерията е под санкции. В изявлението на Министерството на финансите на САЩ ясно се посочва, че всички дружества, които са с 50 плюс една акция собственост на санкционирано лице, също попадат под санкции. Това означава, че всички компании на "Лукойл“ в България са засегнати“, обясни Владимиров.
Цени и ефект върху пазара
По отношение на цените на горивата експертът уточни, че в краткосрочен план не се очаква шоково поскъпване, но е възможно покачване с около 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари.
"Индия вече обяви, че ще намали покупките на руски петрол, което ще свие предлагането. Това ще повлияе върху цените, но не очакваме катастрофален скок,“ посочи Владимиров.
Какво означават санкциите за България
По думите на експерта, след 21 ноември рафинерията няма да може да изпълнява своите задължения към контрагентите, да внася суров петрол или да продава горива на пазара, независимо дали използва руски или казахстански суров петрол.
"Санкциите са наложени върху юридическото лице, не върху вида суровина. Тоест дори да работят с неруски петрол, това не променя факта, че дружеството е под санкции. Проблемът е чисто логистичен – банките, които обслужват "Лукойл“, няма да могат да извършват плащания, защото рискуват вторични санкции“, уточни Владимиров.
Той предупреди, че България може да се изправи пред "сръбски сценарий“ – след изчерпване на запасите, горивата ще се продават само кеш и ще има сериозни смущения в доставките.
Възможният изход: особен управител и държавен контрол
Владимиров посочи, че единственото реално решение е назначаването на особен управител, който временно да поеме контрола върху дейността на рафинерията.
"България може да поиска от САЩ едноличен лиценз, за да поеме оперативен контрол над дружеството. Това не е национализация, а временна мярка, за да се осигури доставка на суров петрол и горива“, обясни експертът.
Според него държавата трябва да докаже пред Вашингтон, че контролът реално се упражнява от българска страна, за да получи изключение от санкциите.
"План Б“: алтернативни доставки и временни договори
Мартин Владимиров разкри, че още през 2023 година е бил изготвен "План Б“ за реакция при спиране на работата на рафинерията.
"Планът предвижда назначаване на особен управител и осигуряване на суров петрол от три западни компании. Има подписани предварителни договори – така наречените standby agreements – които ще влязат в сила веднага след активиране на управлението“, уточни той.
По думите му тези договори ще гарантират доставки за три месеца, след което могат да се сключат нови споразумения.
Продажбата на рафинерията – възможен, но труден сценарий
На въпрос за евентуална продажба на "Лукойл Нефтохим“, Владимиров заяви, че интерес към покупката има от години, но сделка все още не е реализирана.
"Имаше разговори с азербайджанската компания SOCAR и унгарската MOL, но и двете са в сложна позиция. SOCAR купува почти изцяло петрол от "Лукойл“, а MOL е зависима от руския петрол, който идва по тръбопровода "Дружба“, поясни експертът.
По негови думи най-добрият вариант за България би бил стратегически инвеститор от страна-съюзник, който да гарантира националната енергийна сигурност.
Контролът е в ръцете на САЩ
"Всичко, което ще се случи с рафинерията оттук нататък, зависи от Съединените щати. На практика те ще бъдат особеният управител – те решават дали да издадат лиценз, дали да позволят продажба и на кого“, подчерта Владимиров.
Още по темата
/
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:26
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
Мирчев: "Лукой" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
23.10
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
08.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за магазините в Истанбул
23:02 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:10 / 23.10.2025
Дацов: Санкциите, наложени от Тръмп, засягат пряко и бургаската п...
21:06 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
20:07 / 23.10.2025
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни ско...
20:11 / 23.10.2025
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните ...
20:11 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.