Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е изпратил предложение до Турция за предоговаряне на договора с "Боташ".

"Смятам, че е възможно да се структурира предложение и вече съм го направил, заедно с колегите от министерството, от държавните енергийни компании и зам.-министър Георгиева, сме изпратили предложение до турската страна“, заяви Трайков, цитиран от БНТ.

Министърът добави, че предложенията са включени в меморандум от няколко страници.

"Те са доста специализирани, експертни и отговарят на българския интерес", увери енергийният министър.

Преди малко повече от месец Трайков съобщи, че се е срещнал в Париж по време на форум за ядрена енергетика с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в София.

Тогава министърът каза, че от турска страна вижда разбиране и готовност за промени в условията на договора с "Боташ“.

Според Трайков към момента, в който е сключен договорът, България е имала нужда от достъп до капацитета на Турция, но начинът, по който е направено споразумението, го прави икономически неефективно.

През февруари той посочи, че България към момента не извършва плащания по договора с турската компания и това може да доведе до ответни действия от турска страна.