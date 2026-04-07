Енергийният министър Трайчо Трайков оцени високо мерките, предприети от служебното правителство за овладяването на галопиращите цени на горивата.

"Докато други страни се лутаха, ние въведохме мерки, които са прицелени, ограничени и временни. Тоест - подкрепа там, където хората са най-уязвими и където можем да предотвратим инфлационен натиск по хоризонтала. Защо е нужно стратегически да се прилагат мерките? Защото ресурсът за програмите не е неограничен, това са парите на всички нас", сподели той пред БНТ.

Според него на този етап се спазва търговско поведение, а цената на горивата се следи ежедневно.

"Засега се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП, и митниците, и КЗК, и КЗП. Разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. Но в момента, в който има знаци, че това не е така - има вариант да се наложи таван. Наблюдението ни е, че цените на дребно нарастват по-малко от цените на едро. Това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега. Това го следим на ежедневна база".

"Това е нещо, което според мен трябва наистина да бъде приложено като мярка", заяви Трайков по отношение на това да има пакет от помощ за превозвачите.

Трайков подчерта, че на този етап не се обмисля намаляване на акцизите за горивата, защото в България те са най-ниските.

По отношение на намаляването на ДДС, енергийният министър каза:

"Повече си заслужава да се обърне внимание на темата за намаляването на ДДС, това е мярка, която е изключително скъпа, защото ДДС се плаща от всички. Ефектът не е прицелен. Тоест това е с малко намаление за всички на много висока цена. Ползата не отива към потребители, които са най-уязвими, не отива по начин, който може да предотврати инфлационен натиск, а просто малки стотинки за всички. Това го видяхме през 2022 г. със стотинките на литър - това се видя, че не работи".