Енергийният министър Трайчо Трайков инспектира успешното завършване на ремонта на хидроагрегат 3 в ПАВЕЦ "Чаира“, който вече е в режим на 72-часови проби. Централата засили ролята си на ключов балансиращ фактор в енергийната система, като за първи път бе тествана директна връзка за автономно захранване на АЕЦ "Козлодуй“, съобщиха за Plovdiv24.bg от Министерство на енергетиката.

Към момента два от четирите хидроагрегата на най-голямата помпено-акумулираща централа вече са в експлоатация или в процес на изпитване. В ход са финалните проби след ремонтните дейности на хидроагрегат 3. Хидроагрегат 2 вече работи и се използва в помпен режим при ниски или отрицателни цени на тока. Хидроагрегат 1 се ремонтира от японски специалисти, като пускането му се очаква през 2028 г. Подготвя се обществена поръчка за следващия етап от възстановяването на Хидроагрегат 4.

Министър Трайков подчерта, че общата мощност на четирите агрегата е съпоставима с един блок на атомната ни централа, което е критично за стабилността на мрежата.

България е локализирала 10 потенциални места за изграждане на нови ПАВЕЦ мощности, сред които обектите "Доспат“, "Батак“ и "Чаира 2“. Министърът заяви, че трябва максимално бързо да стартира и процедурата за проекта "Яденица“.

Важен акцент в инспекцията бе успешният тест “черен старт". Чрез него е захранен енергиен коридор до подстанция "Червена могила“, който свързва ПАВЕЦ "Чаира“ с АЕЦ "Козлодуй“. Това гарантира, че при мащабен срив в системата, атомната централа ще разполага с автономно захранване за сигурна работа.

Министърът отчете и други ключови постижения в сектора по отношение на АЕЦ "Козлодуй“, където е започнала процедура по отчуждаване на терени за 7-и и 8-и блок на значително по-ниски цени от прогнозираните.

Националното хранилище за радиоактивни отпадъци вече има Акт 16 и предстои откриването му. Институциите работят синхронизирано за изпращане на искането за четвъртото плащане по ПВУ, за да се спасят максимално количество средства.