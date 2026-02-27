Трайчо Трайков, предаде репортер на ФОКУС.
"Още в петък проведохме среща с КЕВР, за да получим доклад за статуса на техните проверки. Бяха прегледани количествата употребена енергия, но по-голямата част от високите сметки за ток се дължат на по-голямо количеството употребена енергия. Трябва да проверим дали електромерите отчитат правилно, за това има допълнителна проверка от независима лаборатория, както и от Министерство на енергетиката за съответствието на таблата, пломбите, фактурите, по които са подадени сигналите, и се правят всички допълнителни проверки за изправността на съоръженията", каза още министърът.
По думите му се провеждат разговори с Фонда за сигурност на енергийната система, който изплаща компенсациите на електроразпределителните предприятия.
"Той покрива разликата между по-ниските, регулирани цени, и пазарните, на които се купува ток. Правим сравнение за разликата между цените. Искаме да покрием всички варианти за възможни грешки или злоупотреби. По данни от КЕВР, в много малък процент от сигналите е установено нарушение. Дори и 1 клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме умишлено нарушение, ще има санкции", каза енергийният министър.
"Накрая ще бъде проверено и дали всички изисквания по закон за компенсиране на клиентите са изпълнени. На всяка жалба ще бъде отговорено индивидуално, а ако има компенсации, се приспада от следващата сметка", подчерта Трайков.
Енергийният министър говори за по-високите сметки за ток
