Епичен за сезона вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пикът идва
©
Галя е довела 5-годишната си дъщеря за преглед при общопрактикуващия лекар д-р Деница Даскалова след продължило вече няколко дни неразположение.
"В понеделник ѝ беше лошо. Болеше я коремът. Повърна три пъти. Вечерта вдигна температура и във вторник я поддържаше. И след това започна кашлицата", разказва Галя Тодорова.
В детската градина на Ема още няколко деца са с тези симптоми.
"В момента са на мода респираторните вируси, които протичат с кашлица, хрема, зачервено гърло. Това, което ми прави впечатление, е, че се е поизменила периодичността на отделните заболявания. И много нетипично за този сезон - до преди седмица–две доминираха вируси със стомашно-чревно засягане, протичащи с повръщане и диария", обяснява доктор Даскалова.
Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID.
"С увеличаването на случаите на грип се наблюдава намаляване на случаите на COVID, което не е необичайно, защото вирусите не обичат да се "сблъскват“ челно помежду си", подчертава проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.
Засилен интерес към противогрипните ваксини отчетоха личните лекари тази есен, но грипът е претърпял промени.
"Той е претърпял някои мутации, след като ваксината вече е била разработена. Въпреки че се очаква да има по-ниска степен на защита по отношение на инфекция, се смята, че защитата срещу тежко боледуване ще бъде достатъчно добра", категорична е професор Александрова.
А най-високи стойности грипът се очаква да достигне между януари и февруари.
Още по темата
/
Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Снегът дойде!
10:59
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги ...
20:59 / 22.11.2025
Борисов: От началото на войната до този момент България последова...
21:02 / 22.11.2025
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
21:01 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
21:00 / 22.11.2025
Голям началник спипан да кара пиян
17:14 / 22.11.2025
Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака ...
16:36 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.