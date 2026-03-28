Епидемиолог: 1 болен от морбили може да зарази до 18 души
По думите ѝ данните показват ясно намаляване на заболеваемостта. През 12-та седмица на годината случаите на грип и остри респираторни заболявания са около 88 на 10 000 души - почти два пъти по-малко спрямо пика в началото на сезона, когато са достигали около 150 на 10 000.
В лабораторните изследвания вече не се откриват грипни вируси тип А и Б, а циркулират други сезонни причинители като респираторно-синцитиален вирус и аденовируси.
Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната. Наблюдаваните показатели - заболеваемост, разпространение и хоспитализации - са по-ниски както спрямо предходния сезон, така и в сравнение с други европейски държави.
Експертът подчерта, че точна прогноза за следващия сезон е трудно да се направи. Причината е, че грипните вируси се променят постоянно.
По-малките изменения (т.нар. антигенен дрифт) водят до сезонните вълни, докато по-големи промени, които настъпват през по-дълги периоди, могат да доведат до появата на нови щамове и дори пандемии, тъй като населението няма изграден имунитет срещу тях.
Проф. Кеворкян обърна специално внимание на имунизациите при бременни, като подчерта, че темата все още среща съпротива в България.
По думите ѝ в световен мащаб практиката е утвърдена от десетилетия. Още през 60-те години в САЩ са въведени препоръки за ваксинация на бременни срещу грип заради по-високия риск от усложнения.
Днес препоръките включват имунизации не само срещу грип, но и срещу коклюш; респираторно-синцитиален вирус и COVID-19.
У нас вече има конкретни стъпки - ваксинацията срещу коклюш в последния триместър на бременността е въведена като целева мярка, финансирана от държавата. Същото важи и за ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус.
Целта е да се защити не само майката, но и новороденото, което все още не може да бъде имунизирано.
Експертният съвет по имунизации е изготвил предложение за разширяване на обхвата на противогрипната ваксинация при деца: от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години.
Целта е дори при около 20% обхват да се постигне значително ограничаване на разпространението, тъй като децата са основен преносител на вируса в семействата.
Проф. Кеворкян изрази притеснение от случаите на морбили у нас и отказа на част от родителите да ваксинират децата си.
Тя определи заболяването като "индикатор" за пропуски в имунизационния обхват. Според нея появата на морбили означава, че има групи от населението без защита и срещу други инфекции.
Морбили се предава изключително лесно по въздушно-капков път, като вирусът може да остане във въздуха до два часа. Един болен може да зарази до 18 души. Освен обрив и температура, заболяването може да доведе до тежки усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо и енцефалит.
