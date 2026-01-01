Етнолог разказва: Защо сурвакарите в Родопите и части от Тракия носят тежък камък
© ФОКУС
По думите й в различните краища на страната ни има разновидности на традициите.
"В Родопите и в някои части на Тракия сурвакарите ходят по къщите с някакъв в тежък камък и го оставали, за да може тежко да е доброто, което да остане в този дом", обясни тя.
"В някои от западните краища сурвакарите са облечени и маскирани. Голяма част от тях носят не дряновите пръчки, а дългите и яки тояги. Това са основните особености. Може би голямата отлика е всъщност наличието на камъка, който пожелава отново тежко добро, но камъкът е съпътстващ със самите дрянови сурвачки", разказа Иглика Мишкова.
Още по темата
/
Честита Нова година!
00:28
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
31.12
Още от категорията
/
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
23:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.