ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето ги най-новите предупреждения!
08:06
©
Жълт и оранжев код за значителни валежи в цяла България днес.  

Обявен е оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг в северните и централните части на страната, и дъжд, и силен вятър в източните части. В 8 области на Западна и Североизточна България е обявен жълт код за обилни валежи от дъжд и мокър сняг в западните части, а в Силистра и Добрич от дъжд и силен вятър. 

В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5°.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.



