Дечо Василев на 45 г., Ивайло Иванов на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. (на снимката в средата). Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години. Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло, но Калушев.
Полицията посочи, че жертвите са били част от затворено общество с елементи на секта, а в хижата са се провеждали детски лагери, свързани с духовно израстване.
Има съмнение за нередности и евентуално насилие. И трите жертви са с чисто криминално досие.
Жители на село Гинци разказват, че обитателите на хижата са били въоръжени и са забранявали движението в планината.
Към момента се чакат резултатите от аутопсията.
Ето ги тримата застреляни в хижа "Петрохан"
