Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишната Стела
Припомняме, че в петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София, а по-късно бе открит и самопрострелял се мъж, който е извършителят на убийството. Двамата живеели на семейни начала, а убийството е извършено с огнестрелно оръжие.
Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен, коментираха близки на семейството.
Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.
Мъжът се е самоубил в луксозна "Тесла" със заглушител и без капка кръв по разказ на журналистът Григор Лилов.
