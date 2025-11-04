разполага с първи кадри на автомобила, в който бе намерен мъртъв мъжът на убитата 45-годишна Стела.Припомняме, че в петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София, а по-късно бе открит и самопрострелял се мъж, който е извършителят на убийството. Двамата живеели на семейни начала, а убийството е извършено с огнестрелно оръжие.Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен, коментираха близки на семейството.Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.Мъжът се е самоубил в луксозна "Тесла" със заглушител и без капка кръв по разказ на журналистът Григор Лилов.