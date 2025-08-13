ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в АПИ
Искането по ЗДОИ (виж галерията) е подадено от журналиста Димитър Байрактаров като настояването му за данните за цялата 2024 и първото тримесечие на тази година. То е подадено още през май месец, но получи по-широк медиен и обществен отзвук през последните дни.
Ето и точната формулировка на въпроса до АПИ: "Сумата, която Агенция "Пътна инфраструктура“ е заплатила през цялата 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. на директорите и началници на отдели, както и на членовете на управителния съвет на АПИ за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати?"
Разрешението за предоставяне на информация по ЗДОИ е одобрено и подписано от председателя на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев.
Следва отговорът на пътната агенция: "През 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. е заплатена сума в размер на 2 274 654 лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на 174 началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ".
