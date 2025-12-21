Празниците чукат на вратата, а подготовката за трапезата вече започна. Бъдни вечер е моментът, в който традицията оживява чрез храната. Предлагаме ви една изпитана идея за вкусно ястие, което е абсолютно задължително за святата нощ.Работата е ясна – чушките могат да бъдат както постни, така и с кайма. Всичко зависи от вашите предпочитания и това дали спазвате стриктен пост. Ако все пак решите да добавите месо, просто ползвайте рецептата за лозови сарми. Днес обаче се фокусираме върху класиката: постни пълнени чушки.Подгответе продуктите предварително, за да ви е лесно в кухнята. Ето точния списък за около 20 броя чушки:-1.5 килограма червени и зелени чушки (изберете средна големина, да не са много месести);-450 грама ориз;-1 малка глава кромид лук;-2 зелени чушки (тип сиврия) за плънката;-250 мл доматен сок;-1 връзка пресен магданоз;-100 мл зехтин или олио;-50 грама масло (за тези, които не постят стриктно);-Подправки: 2 ч.л. сол, 1/4 ч.л. черен пипер и 1 ч.л. червен пипер.Магията започва: Начин на приготвянеПърво, вземете един голям тиган. Запържете ситно нарязаните зеленчуци – кромида и сиврията – в мазнината с малко сол. Трябва им съвсем малко време. Добавете червения пипер и бъркайте енергично, за да не загори. Веднага след това сипете доматите.Оставете соса да ври на ниска степен. Изчакайте, докато започне леко да пръска. Това е знакът да прибавите изчистения и добре измит ориз. Бъркайте, докато оризът абсорбира течността и остане само на мазнина.Сега е моментът да махнете тигана от огъня. Добавете наситнения магданоз и черния пипер. Ароматът вече ще е невероятен, пишат от Блиц.Измийте и почистете чушките от семето. Пълнете ги внимателно, но задължително рехаво. Оризът има нужда от място, за да набъбне. Ако ги натъпчете прекалено, ще остане суров или чушките ще се спукат.Подредете ги в голяма 5-литрова тенджера. Залейте ги с точно 5 чаши вода. Варете на бавен огън с леко отхлупен капак.Внимавайте много с водата! Чушките също пускат течност. Ако оризът още е твърд, а водата е извряла, добавете само една чаша допълнително. По-добре е да прибавите по-късно, отколкото да плуват в прекалено много вода – така ще се разпаднат.Когато оризът е готов, изключете котлона. Оставете ги похлупени на топлия котлон за още малко. Така и самата чушка ще омекне перфектно. След това ги прехвърляме в друг съд, за да не се подводни оризът.Ама че вкус ще имат на трапезата! Да ви е сладко!