Осем дни след въвеждането на еврото в България опитите за използване на фалшиви евробанкноти започнаха. Вниманието на институциите остава насочено към един сериозния риск от разпространението на фалшификати. От ГДБОП дадоха препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти.Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обръщение на неистински парични знаци.-Сектор "Фалшификации“ при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.-Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.-Най-висок остава рискът за прокарване в обръщение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания "на ръка“.- гладка или лъскава хартия- липса на релеф- холограма без движение- размазани водни знаци.На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: "Пипни! Погледни! Наклони“!Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте! Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите.Списък с одобрени от Европейската централна банка устройства е наличен на сайта www.ecb.europa.eu.