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|Åòî êàê èçãëåæäà îò ïòè÷è ïîãëåä çàìúðñÿâàíåòî íà âàðíåíñêèÿ çàëèâ
Ñíèìêàòà áå ïóáëèêóâàíà îò Varna Drone, à ñèòóàöèÿòà å çàïå÷àòàíà êúì 17 ìàé 2020 ã.
Êàêòî ìåäèÿòà íè èíôîðìèðà, çàðàäè ìàùàáíàòà àâàðèÿ Âàðíåíñêîòî åçåðî ïîòúíà âúâ ôåêàëèè, à ñëåä òîâà çàìúðñÿâàíåòî ñå ðàçïðîñòðàíè êúì ìîðåòî êðàé Àñïàðóõîâî, à ïî íåïîòâúðäåíà èíôîðìàöèÿ è êúì öåíòðàëíèòå âàðíåíñêè ïëàæîâå.
Ïðîêóðàòóðàòà âúâ Âàðíà çàïî÷íà ïðîâåðêà çà ïðè÷èíèòå, äîâåëè äî åêî êàòàñòðîôàòà, à îêðúæíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèð Êîíîâ ñúîáùè, ÷å ùå áúäå òúðñåíà è ïåðñîíàëíà îòãîâîðíîñò çà çàìúðñÿâàíåòî.
Ïðèïîìíÿìå è èíôîðìàöèÿòà, ïðåäîñòàâåíà îò Îáùèíà Âàðíà â êðàÿ íà àïðèë ïî ïîâîä íà çàìúðñÿâàíåòî :
"Èíôîðìàöèÿ çà âúçíèêíàë äåôåêò íà òðàíñïîðòèðàù âîäîïðîâîä å ïîäàäåíà â Îáùèíà Âàðíà îò "Âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ Âàðíà“ ÎÎÄ íà 20.08.2019 ã. ,
Òîçè âîäîïðîâîä å åëåìåíò îò ñòðîåæ "Òðàíñôîðìàöèÿ íà ÏÑÎÂ Àñïàðóõîâî â ïîìïåíà ñòàíöèÿ è òðàíñïîðòèðàù òðúáîïðîâîä, òðàôîïîñò ÁÊÒÏ0400 /20/04 KV, èçïúëíåí ïî ïðîåêò ÈÑÏÀ, ìÿðêà 2002/BG/16/PE016 "Èíòåãðèðàí ïðîåêò çà âîäíèÿ öèêúë íà ãð. Âàðíà“.
Òîé å èçãðàäåí îò ôèðìà SFELINOS S.A. ïðåç 2011 ãîäèíà, ñúãëàñíî äîãîâîð ñ Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.
Îáåêòúò å áèë âúâåäåí â åêñïëîàòàöèÿ ñ ðàçðåøåíèå çà ïîëçâàíå íà 06.12.2011 ã., ñ ãàðàíöèîíåí ñðîê îò îñåì ãîäèíè. Ñúîðúæåíèåòî å áèëî ïðåäàäåíî íà "ÂèÊ- Âàðíà“, êîåòî îò ñâîÿ ñòðàíà ãî ïðåäîñòàâÿ íà Îáùèíà Âàðíà ïðåç 2012 ã. Ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ñèãíàëà ñúñ çàïîâåä íà êìåòà íà Îáùèíà Âàðíà áå ñúçäàäåíà êîìèñèÿ ñ åêñïåðòè îò ÐÈÎÑÂ, ÂèÊ Âàðíà è Îáùèíà Âàðíà çà èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêà, êàòî òàêàâà å íàïðàâåíà íà 26.09.2019 ã.
Óñïîðåäíî ñ òîâà áå èçèñêàíà èíôîðìàöèÿ çà îáåêòà îò ÌÎÑÂ, êàòî âúçëîæèòåë íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà, ðåàëèçèðàë ñòðîèòåëñòâîòî è ðàçïëàùàíåòî. Ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ áå èçïðàòåíî ïèñìî äî ôèðìàòà-èçïúëíèòåë SFELINOS S.A., çà ïðåäïðèåìàíå íà ñïåøíè ìåðêè ïî îòñòðàíÿâàíå íà äåôåêòà, âúçíèêíàë â ðàìêèòå íà ãàðàíöèîííèÿ ñðîê. Â ïèñìîòî áå ïîñî÷åíî èçðè÷íî, ÷å ïðè íåïðåäïðèåìàíå íà äåéñòâèÿ, ïîêðèâàíåòî íà ðàçõîäèòå çà îòñòðàíÿâàíå íà äåôåêòà ùå áúäàò îò èçèñêàíè îò ôèðìàòà ïî ñúäåáåí ðåä.
Îò ñòðàíà íà "Âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ Âàðíà“ ÎÎÄ ñà íàïðàâåíè ïîäâîäíè îãëåäè è îáñëåäâàíå ñúñ ñîíàð; Èçðàáîòåí å ïðîåêò çà "Ðåìîíò íà íàïîðåí òðúáîïðîâîä ô500 çà îòïàäú÷íè âîäè, íàõîäÿù ñå ïîä äúíîòî íà Âàðíåíñêî åçåðî“ ÷àñò "Òåõíîëîãè÷íà“ êúì îáåêò "Òðàíñôîðìàöèÿ íà ÏÑÎÂ-Àñïàðóõîâî â ïîìïåíà ñòàíöèÿ è òðàíñïîðòèðàù òðúáîïðîâîä, òðàôîïîñò ÁÊÒÏ0400/20/0.4KV, èçïúëíåí ïî ïðîåêò ÈÑÏÀ ìÿðêà 2002/ÂÑ/16/Ð/ÐÅ/016 "Èíòåãðèðàí ïðîåêò çà âîäíèÿ öèêúë íà ãð. Âàðíà;
Îò ñòðàíà íà Îáùèíà Âàðíà áå îòïðàâåíî èñêàíå çà îñèãóðÿâàíå íà ôèíàíñèðàíå îò ÌÐÐÁ; Ïîäãîòâåíè ñà ïðîöåäóðèòå çà èçáîð íà èçïúëíèòåë çà ÑÌÐ è ñòðîèòåëåí íàäçîð. Èçïúëíèòåëÿò íà ÑÌÐ ùå áúäå èçáðàí ñúãëàñíî óñëîâèÿòà íà ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå ¹ÐÄ17010103ÂÍ/25.05.2017ã. çà "Ñòðîèòåëñòâî, îñíîâåí ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåõàáèëèòàöèÿ è òåêóù ðåìîíò íà ïúòíà è óëè÷íà ìðåæà, ïúòíè ñúîðúæåíèÿ, ïàðêîâå è åëåìåíòè íà òåõíè÷åñêàòà èíôðàñòðóêòóðà çà íóæäèòå íà Îáùèíà Âàðíà.
Îòïðàâåíîòî èñêàíå êúì ÌÐÐÁ å çà 1,300,000.00 ëåâà ñ ÄÄÑ. Îáùèíà Âàðíà å óâåäîìèëà èçïúëíèòåëÿ íà ñòðîåæà - ôèðìà SFELINOS S.A, çà âúçíèêíàëèÿ äåôåêò è íåîáõîäèìîñòòà îò ñïåøíî ïðåäïðèåìàíå íà äåéñòâèÿ ïî îòñòðàíÿâàíåòî ìó â ðàìêèòå íà ãàðàíöèîííèÿ ñðîê íà îáåêòà, êîéòî, ñúãëàñíî óñëîâèÿòà íà äîãîâîðà ñ ÌÎÑÂ, å äî 06.12.2019 ã.
Òúé êàòî ôèðìàòà íå ïðåäïðèå íåîáõîäèìèòå äåéñòâèÿ, ñëåä ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîðà çà ðåìîíòà è óñòàíîâÿâàíå íà îêîí÷àòåëíàòà ñòîéíîñò, Îáùèíà Âàðíà ùå ñè ïîòúðñè ïðàâàòà ïî ñúäåáåí ðåä çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ðàçõîäèòå çà ðåìîíòà", ñå ïîñî÷âàøå â ñúîáùåíèåòî, èçïðàòåíî äî ìåäèÿòà íè â êðàÿ íà àïðèë.
Â÷åðà ñòàíà ÿñíî, ÷å äåéíîñòèòå ïî ðåìîíòà íà äåôåêòèðàëàòà ÷àñò íà òðàíñïîðòèðàùèÿ òðúáîïðîâîä âúâ Âàðíåíñêîòî åçåðî ñå äâèæàò ïî ãðàôèê. Äî ìîìåíòà å ðàçêðèòà ôëàíøîâà âðúçêà 6, ïî÷èñòåíè è äåìîíòèðàíè ñà êðåïåæíèòå åëåìåíòè, ñúîáùèõà îò ôèðìàòà-èçïúëíèòåë "Õèäðîðåìîíò-ÈÃ" ÎÎÄ.
Ðàçðàáîòåíà å òåõíîëîãèÿ çà èçâàæäàíå íà îñâîáîäåíàòà ÷àñò îò òðúáîïðîâîäà, ïîäãîòâÿ ñå òåõíèêàòà çà ïîâäèãàíåòî é îò äúíîòî. Ñëåä ñúãëàñóâàòåëíè ïðîöåäóðè ñ ÈÀ "Ìîðñêà àäìèíèñòðàöèÿ", óòðå ùå ñå ïðåìèíå êúì ïðàêòè÷åñêîòî èçâàæäàíå íà ïúðâàòà ÷àñò îò àâàðèðàëèÿ òðúáîïðîâîäà.
Îáåêòúò å áèë èçãðàäåí îò ôèðìà SFELINOS S.A. ïðåç 2011 ãîäèíà, ñúãëàñíî äîãîâîð ñ Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Îáåêòúò å áèë âúâåäåí â åêñïëîàòàöèÿ ñ ðàçðåøåíèå çà ïîëçâàíå íà 06.12.2011 ã.
Àêî çàìúðñÿâàíåòî â ìîðåòî íà Âàðíà íå áúäå îâëàäÿíî ïî íàé-áúðçèÿ íà÷èí, åäâà ëè òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø â ìîðñêàòà ñòîëèöà ìîæå äà ðàç÷èòà íà äîáðà ðåêëàìà çà âàðíåíñêîòî êðàéáðåæèå è ïðèâëè÷àíå íà òóðèñòè êàêòî îò ñòðàíàòà, òàêà è îò ÷óæáèíà.
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Íàéäåíîâ: Áîæêîâ èñêà ïóáëè÷íîñò, èíà÷å íÿìà êîé äà ìó ÷åòå íàïèñ...
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Àíàíèåâ ïîïàðè íàäåæäèòå íà âñè÷êè àáèòóðèåíòè
09:31 / 20.05.2020
Àíãåëêîâà: Èçêëþ÷èòåëíî âàæíî å äà èçáåðåì Áúëãàðèÿ çà ñâîÿòà ëÿò...
08:57 / 20.05.2020
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Ìóòàô÷èéñêè ñ ïúðâè êîìåíòàð ñëåä ðåïëèêàòà "ßêî ùå èçìðàò"
11:50 / 19.05.2020
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08:58 / 18.05.2020
Ðåñòîðàíòèòå îòâàðÿò èçöÿëî îò 1 þíè
14:51 / 19.05.2020
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