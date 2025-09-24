Новини
Ето как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите след 1 януари
Автор: Екип Burgas24.bg 12:12
©
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в конферентната зала на хотел "Арена Самоков".

В събитието участваха експертът от КЗП Жанета Садразанова и главният инспектор от НАП Петър Захариев, а аудиторията основно се състоеше от счетоводители и представители на общинската администрация.

Жанета Садразанова припомни, че в периода от 8 август 2025 г. до същия период на 2026 г. цените трябва да се изписват едновременно в лева и евро, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, придружени от ясно указание на валутата. През месец януари 2026 г. двете валути ще се използват едновременно, след което, от 1 февруари, официалната валута ще бъде само евро. Търговците не са задължени да приемат повече от 50 броя монети в лева при една покупка.

Относно функционирането на вендинг машините, експертите уточниха, че от 1 януари 2026 г. те ще работят само с евро. Няма да има възможност през месец януари тези машини да работят и в лева, уточниха експертите.

Садразанова обясни, че всички средства по банковите сметки ще бъдат автоматично преобразувани от лева в евро по фиксиран курс 1 евро = 1,95583. Българската народна банка ще обменя левове в евро без такса от 1 януари 2026 г., а търговските банки и Български пощи ще предлагат безплатен обмен за период от шест месеца.

От КЗП уточниха, че през януари 2026 г. при плащане в брой рестото трябва да се връща в евро, а при недостиг на наличност търговците могат да връщат и в лева. След 1 февруари 2026 г. ще се връщат единствено монети и банкноти в евро.

От 1 януари 2026 г. във всички пощенски станции ще могат безплатно да се обменят левове в евро, а местните данъци и такси през януари ще могат да се плащат както в лева, така и в евро.

КЗП посочи, че проверки на търговските обекти се извършват на случаен принцип, като е трудно да бъдат проверени всички артикули. Захариев добави, че до 8 октомври всички касови апарати трябва да показват цените в двете валути с посочен обменен курс, като първоначално срокът е бил 8 август, но е удължен с два месеца.

Експертите препоръчаха на гражданите да обменят парите си в евро и да започнат да използват единната валута от 1 януари 2026 г., когато България официално ще стане част от еврозоната.



