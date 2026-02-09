bTV разполага с кадри от операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията, където огледите ще продължат.
Косвено властите вчера потвърдиха, че откритите тела са на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, поверено на Калушев.
Все още е невъзможно да се стигне до мястото, където е открит кемперът, и в момента полиция охранява пътя.
Снощи и огледът на място е приключил малко преди полунощ и кемперът на собствен ход е бил откаран в близкия паркинг на полицията.
Кемперът с трима души вътре не се е придвижил по официалния път за Околчица Оказва се, че движението му може да се осъществи много бързо от бившата хижа "Петрохан“, през селата Дружево, Миланово, хижа "Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан.
