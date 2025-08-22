ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ето какво е златното правило за добро здраве на мозъка
Проф. Масларов, медицината се развива с изключителни темпове. Как изглежда неврологията през последните пет години?
През последните пет години в неврологията има изключителен напредък по отношение на новите терапии – както за редки заболявания, така и за лечението на мигрена и множествена склероза. Надеждите са тези възможности в бъдеще да се увеличават, защото резултатите от клиничните проучвания показват именно такива тенденции.
Когато говорим за напредък, кои заболявания вече имат значително по-добро лечение?
За невродегенеративните заболявания е трудно да се говори за пълна лечимост. Но вече разполагаме с терапии, които модифицират хода на болестта и дават възможност на пациентите да водят живот с добро качество. Така напредък има при множествената склероза, при болестта на Паркинсон, а се надяваме скоро и при болестта на Алцхаймер.
Какво бъдеще очаква неврологията? Ще продължи ли този бърз възход?
Неврологията ще се развива с бързи темпове в положителна насока – това показват и световните тенденции, които виждаме при международни срещи и конгреси. Напредъкът е видим както при интервенционалната неврология, основна в лечението на инсулти, така и в други области.
Кога ще видим наистина ефективни терапии за болести като Алцхаймер и Паркинсон?
Всички терапии, които се прилагат по света и в Европа, в рамките на година-година и половина стават достъпни и в България. Те се включват в списъка с медикаменти, реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса. За болестта на Паркинсон вече се прилагат допълнителни устройства, а за множествената склероза в момента има над 13 медикамента. В напредналите фази на Паркинсон се въвеждат три вида асистирани устройства, чрез които необходимите лекарства се подават подкожно или в дванадесетопръстника. Така
се осигурява стабилно ниво на медикаментите в организма през цялото денонощие.
Инсултът остава една от най-големите заплахи за здравето. Каква е ситуацията у нас?
Инсултите са проблем в целия свят. Общият им брой расте заради застаряването на населението. Последните проучвания сочат, че всеки четвърти или пети човек в света в даден момент от живота си ще развие някаква форма на мозъчен инсулт. В България, по данни на НЗОК, от 2016 г. насам регистрираните случаи са намалели с около 20% – от 52 000 на 45 000 годишно. Трябва обаче да се отчете, че част от тях са повторни, тъй като преживян първи инсулт значително увеличава риска от втори в следващите години.
Доколко ендоваскуларното лечение (при което чрез катетър се достига мястото на запушването) променя шансовете на пациентите с инсулт в България?
В момента има няколко центъра в София, както и в Пловдив, Варна и Плевен, където се извършва ендоваскуларно лечение. Въпросът е дали трябва да има такива центрове във всеки град. Примерът на Австрия, която е сходна по население и територия, показва, че пет центъра са напълно достатъчни, когато има добре организиран медицински транспорт с хеликоптери. Така или иначе в България вече имаме добре работещи центрове и се надяваме скоро процентът на пациентите, подложени на ендоваскуларно лечение, да се увеличи. В момента те са около 1% от всички с инсулт. За сравнение – венозната тромболиза е приложена при 4,2% от пациентите през 2024 г.
Какво е вашето "златно правило“ за добро здраве на мозъка?
Няма здраве без мозъчно здраве. За да го съхрани, човек трябва да поддържа добър физически и психически тонус. Това означава здравословен начин на живот и позитивно отношение към ежедневието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой ще отговаря за поддръжката на частните влакове?
11:25 / 22.08.2025
Починал е мъжът, който пострада тежко при трудова злополука в зав...
11:10 / 22.08.2025
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителни...
11:11 / 22.08.2025
БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая пол...
11:24 / 22.08.2025
С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от ч...
10:37 / 22.08.2025
6 симптома на преддиабет
10:36 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета