Ето какво откриха поморийски полицаи у мъж от Дъбник

Вчера около 08:30 ч. служители от Районно управление – Поморие извършили проверка на 65-годишен мъж от Дъбник. Полицаите намерили и иззели незаконно притежавана ловна пушка, 12-и калибър, 17 ловни патрони към нея, металотърсач и пет монети от бял метал.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.