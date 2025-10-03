ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какво откриха поморийски полицаи у мъж от Дъбник
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
