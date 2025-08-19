ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ето какво се случва над южното Черноморие!
Burgas24.bg припомням, че днес по Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 639
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:55 / 18.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
21:55 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
21:55 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към граждан...
20:30 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
19:24 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
19:24 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета