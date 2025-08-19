Ето какво се случва над южното Черноморие!

© Над Югоизточна България се образува мощна мезо-конвективна система. Една от причините за обилните валежи са топлите води на Черно море. Това написаха от Meteo Balkans.



Burgas24.bg припомням, че днес по Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.