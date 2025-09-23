Новини
Ето какво ще бъде времето днес
Автор: Вилислава Ветренска 08:53
Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.








