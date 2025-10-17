ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето какво ще е времето в последния ден от работната седмица
Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи. Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.
