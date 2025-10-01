Новини
Ето какво време ни очаква днес
Автор: Цвети Христова 08:53Коментари (0)40
©
Днес облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, за София – около 16°, съобщиха от НИМХ. Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но постепенно ще се усили.








