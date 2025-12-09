Ето какво време ни очаква днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
