През почивните дни и в началото на следващата седмица вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, на повече места в неделя и понеделник.Значителни количества не се очакват. По-плътна ще бъде облачността в неделя и понеделник, тогава и дневните температури ще бъдат най-ниски - предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°. В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата. По-късно през деня във вторник в западната половина от страната вятърът ще отслабне, на места и ще стихне, а после ще се ориентира от северозапад. Към вечерта и облачността ще започне да се разкъсва.В средата на седмицата вероятността за валежи е малка, а и облачността временно ще се разкъсва и ще намалява.В сряда сутринта ще е по-студено, но с постепенно обръщане на вятъра от южната четвърт температурите ще се повишават. До вечерта в четвъртък от запад-северозапад ще започнат нови валежи от дъжд.