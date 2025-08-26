ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какво време ни очаква в началото на септември
Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В четвъртък, петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.
Късно вечерта и през нощта срещу неделя по преминаващ атмосферен фронт краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – в Централна и на места в Източна България. Повишена вероятност за по-интензивни явления има в централната част от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и дневните температури ще се понижат с 2 до 5 градуса.
В началото на следващата седмица вероятността за валежи отново намалява. Ще преобладава слънчево време, температурите отново ще се повишат и във вторник максималните отново ще са между 32° и 37°, по-ниски по Черноморието.
