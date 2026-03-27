През нощта времето ще е облачно с валежи от дъжд, в планините и планинските райони от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°, това показва справка на сайта на НИМХ.преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.