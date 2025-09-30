ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето какво врене ни очаква днес
Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. След обяд главно над Рило-Родопската област облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 19 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 15 ч. и 45 мин. и залязва на 1 октомври в 0 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.
