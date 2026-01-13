Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Припомняме, че вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.
Ето кога президентът ще връчи втория мандат
