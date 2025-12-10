Ето кои българи имат имен ден!
©
Мина служел при Максимилян и бил смел воин. Затова императорът го изпратил да усмири вълненията на християните в Александрия. Младежът успял да наложи ред и спокойствие в града, а с лечебните си способности върнал към живот много хора. Така си спечелил уважението на християните. След като отказал да се върне към езичеството, светецът бил измъчван, но Бог изцелявал раните му. Императорът наложил на Мина и Ермоген смъртни наказания. Те били обезглавени пред очите на целия град.
На църковния празник 10 декември, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява кавгите, ругатните, мързела, алчността, завистта; както и отказът от милостиня. Рождественският пост продължава.
Имен ден празнуват Мина, Ермоген и Евграф.
Още от категорията
/
Става студено
08:45
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Рибар за "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Контрапротестите са фалш и театър!
22:36 / 09.12.2025
Президентът за политическия му проект: Ще го направя, когато най-...
22:35 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни...
22:35 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 100...
19:49 / 09.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел в Поморие
19:48 / 09.12.2025
Йотова: Притеснително е, че се вади етническата карта
16:40 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.