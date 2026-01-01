Увеличение на заплатите на работещите в БНБ, предвижда бюджетът на банката за 2026 г.Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ 1 възнагражденията на работещите в БНБ не може да са по-ниски от тези на работещи със сходни функции в банките в страната. В изпълнение на това изискване се проведе ежегодното проучване за нивата на възнагражденията в банките.Информацията от него се събира с цел съпоставяне на нивата на възнаграждения на служителите и ръководителите в БНБ с тези на служителите и ръководителите със сходни функции в банките в България и служи за определяне на максимално допустимите възнаграждения (месечни и годишни) на членовете на УС на БНБ и за определяне на минималните средни общи месечни възнаграждения на служителите.По отношение на ръководителите на БНБ се наблюдава изоставане на възнагражденията спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12.12%.Поради тази причина за 2026 г. са определени, които са съответно 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките.В резултат на това месечните възнаграждения на членовете на УС на БНБ са, както следва:За обезпечаване на тези промени, пише pariteni.bg. Във връзка с предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2026 г. да достигнат, както следва: за група "ръководен персонал“ – 6383 евро, за група "специалисти“ – 3107 евро, и за група "поддържащ персонал“ – 1770 евро.В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета на Банката за 2026 г. са заложени средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 256 хил. евро.За достигане на нивата на минималната работна заплата за страната от служители, чиито основни възнаграждения са под определения размер за 2026 г., в бюджета на БНБ е заложено увеличение от 2 хил. евро.Увеличаването на минималната работна заплата ще се отрази и на размера на възнаграждението за по-висока лична квалификация. В Банката има 32 служители с придобита степен "доктор“, като заплащането се определя като процент (25%) от минималната работна заплата за страната, в резултат на което в бюджета за следващата година са предвидени 7 хил. евро.