Не е вярно, че изборните членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) получават 20 000 лв. заплата, нито е вярно, че предвиденият 18% ръст на възнагражденията на магистратите и служителите за 2026 г. се отнася и до кадровиците. Това заявиха членове на съвета на днешното извънредно заседание на Пленума на ВСС по повод обсъждането на две теми.Първата се отнася до проектобюджета за 2026 г. и заложените параметри от Министерството на финансите, а втората – одобряване на позиция, която да бъде изпратена на бТВ и на Съвета за електронни медии по повод коментари в предаването "120 минути“ в неделя.На заседанието беше посочено как по закон се определя възнаграждението на членовете на съвета.Според Закона за съдебната власт (чл. 29, ал. 2 и чл. 218, ал. 1 от ЗСВ) членовете на ВСС, шефовете на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на НСлС получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд. Според ЗСВ главният инспектор получава колкото член на съвета.Възнаграждението на председателя на КС пък се формира като средноаритметично от заплатите на президента и председателя на Народното събрание.Възнаграждението на държавния глава се равнява на две депутатски заплати, а това на шефа на НС е с 55% повече от заплатата на народния представител.Колко получават депутатите е уредено в чл. 5 от финансовите правила по бюджета на парламента към Правилника за организацията и дейността на НС. Разпоредбата гласи: "Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие“.Кадровиците не казаха каква е конкретната сума, която получават всеки месец.LEX.bg изчисли заплатата на членовете на ВСС въз основа на последните данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. (все още няма данни за третото тримесечие – б.а.). Данните на НСИ показват, че средната работна заплата в обществения сектор за юни е била 2645 лв. Това означава, че членовете на съвета,По правило председателят на КС уведомява съдебния съвет за новия размер на възнаграждението си на всяко тримесечие, а след това се извършва и актуализацията на заплатите на кадровиците, главния инспектор и на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор.В чл. 219 от ЗСВ е предвидено, че магистратите, кадровиците и инспекторите получават и допълнително заплащане за прослужено време – по 2% от заплатата за всяка година трудов стаж, но не повече от 40%.Така заплатите на членовете на ВСС, на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, както и тези на шефа на НСлС и на главния инспектор нарастват на 17 748 лв., тъй като всички кадровици имат над 20 години стаж.Това е настоящата ситуация със заплатите на членовете на съвета. Но към тази сума трябва да се прибавят и премиите, които евентуално ще получат членовете на ВСС.Според информация, предоставена от ВСС на сдружението "Боец“ в началото на годината, за 2024 г. на членовете на съвета са изплатени 1 212 183 лв. бонуси. Към онзи момент кадровиците са 21, което означава, че всеки от тях е получил средно близо 58 000 лева допълнително. Съпоставка на данните от имуществените декларации на кадровиците по отношение на годишната данъчна основа от трудовите доходи и получените заплати през годината, излиза, че кадровиците са получили дори повече като допълнителни средства – по 67 900 лева на човек.На заседанието на Пленума на ВСС днес председателят на бюджетната комисия Стефан Петров поясни, че колкото получават председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, толкова получават и изборните членове на съвета. "Няма нищо вярно, да не кажа, че е лъжа, че изборните членове получават по 20 000 лв. на месец“, каза Петров и по повод на писмо от Министерството на финансите, в което се предлагат параметри на бюджета на съдебната власт за 2026 г.Както "Лекс“ писа, в края на септември ВСС прие проект на бюджет на съдебната власт, в който заложи ръст на заплатите на магистратите с 18% за следващата година.В тази връзка Стефан Петров припомни днес, че предвидената индексация е на базата на щатната численост и прогнозните данни за размера на средната работна заплата за четвъртото тримесечие, както и при прилагането на модел на изследване на динамиката за изменение на средната работна заплата за периода от 2015 г. до 2025 г.В тази връзка Петров обясни, че в чл. 218, ал. 2 от ЗСВ е посочена най-ниската заплата в съдебната система. Текстът гласи: "Основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт“.А според ал. 3 на същата разпоредба Пленумът на ВСС определя размера на възнагражденията на останалите магистрати.Стефан Петров заяви, че няма как ВСС да не изпълни чл. 218, ал. 2 от ЗСВ и да не актуализира заплатите на младшите магистрати. А ако реши да има ръст само за тях, но не и за останалите, може да се стигне до там, че те ще получават по-високи възнаграждения от районните съдии и прокурори.Затова ВСС всяка година актуализира Таблица 1 за възнагражденията на магистратите, където съществуват общо 21 позиции за определяне на заплатите на съдиите, прокурорите и следователите, поясни Стефан Петров.Той посочи, че съгласно данните на Министерството на финансите през 2026 г. минималната работна заплата ще нарасне с 9.8%."В класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и прокуратурата съществуват длъжности, чиито заплати се определят на база МРЗ и ние няма как да не се съобразим с новата минимална работна заплата и сме длъжни да увеличим заплатите в администрацията по закон. В текстовете на ЗСВ, които се отнасят до администрацията, ясно е определено по какъв начин се формират заплатите. Най-високата длъжност е тази за главен секретар, който получава 90% от заплатата на магистрата от съответното ниво. Най-ниската заплата е МРЗ, на база на която се определят други възнаграждения на служители. И след като се предвижда ръст на МРЗ, ние няма как да оставим същите заплати в администрацията“, каза Стефан Петров.По този начин той отговори на редица критики през последните дни не само по отношение на заплатите на членовете на ВСС, но и на тези на самите магистрати.А представляващият ВСС Боян Магдалинчев предложи Пленумът да одобри позиция, която да бъде изпратена на бТВ и на СЕМ по повод коментари в предаването "120 минути“ тази неделя по теми, свързани отново с възнагражденията в съдебната система и с липсата на реакции по повод нанесения побой с чук над прокурора от СГП Иво Илиев.Позицията съдържаше квалификации относно госта – журналиста Слави Ангелов и водещия на предаването Светослав Иванов, с което редица членове на съвета не се съгласиха. И на финала беше решено тя да бъде редактирана.