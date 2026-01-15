Ето коя е основната причина за инцидентите в планините
"В българските планини нашите анализи показват, че това са причините за инциденти – подценяване на условията и надценяване на възможностите", заяви той.
От началото на зимния сезон Планинската спасителна служба отчита висока натовареност заради тежките метеорологични условия – силен вятър, ниски температури, малко сняг и заледени терени. включително няколко сложни акции с хеликоптер само в рамките на дни.
"В рамките на два дни имахме три спасителни акции с хеликоптер. Имаше тежки ситуации, някои от които, за съжаление, завършиха фатално, но такава е действителността", допълни пред БНТ той.
Основната причина за инцидентите в българските планини остава човешкият фактор. Според директора на ПСС туристите често не отчитат реалните теренни и атмосферни условия. Комбинацията от ниски температури и силен вятър създава сериозни предпоставки за инциденти, а извънпистовото каране остава сериозен риск, особено при натрупани снежни дъски и оголени, ледени склонове.
"Това е един от основните проблеми, но бих казал, че основният проблем са хората, когато не са достатъчно подготвени за тези условия", категоричен е Нешев.
Директорът на Планинска спасителна служба на БЧК постави и въпроса за системните проблеми – липса на адекватно законодателство за доброволците, неотговаряща на реалния риск категория труд и хронично недофинансиране. По думите му това води до сериозни затруднения в намирането и задържането на подготвени кадри.
