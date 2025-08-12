Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро
Автор: Вилислава Ветренска 10:11Коментари (0)163
©
Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите сгради, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ АД.

Точните адреси са: 

София

- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1

- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10

- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16

Пловдив

- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2

Бургас

- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8

Варна

- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23

Плевен

- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б



Още по темата: общо новини по темата: 1175
12.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военна прокуратура поема случая с катастрофата, при която загина ...
12:09 / 12.08.2025
Прокуратурата официално за акцията в страната
12:08 / 12.08.2025
Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търгов...
11:16 / 12.08.2025
Пиян шофьор е виновен за катастрофата, която създаде километрично...
10:48 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки, за 20 години ощетили държавата с над 1...
11:14 / 12.08.2025
Над една четвърт от пенсионерите у нас получават добавка към пенс...
10:47 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: