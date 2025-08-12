ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро
Точните адреси са:
София
- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1
- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10
- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16
Пловдив
- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2
Бургас
- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8
Варна
- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23
Плевен
- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1175
|предишна страница [ 1/196 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военна прокуратура поема случая с катастрофата, при която загина ...
12:09 / 12.08.2025
Прокуратурата официално за акцията в страната
12:08 / 12.08.2025
Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търгов...
11:16 / 12.08.2025
Пиян шофьор е виновен за катастрофата, която създаде километрично...
10:48 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки, за 20 години ощетили държавата с над 1...
11:14 / 12.08.2025
Над една четвърт от пенсионерите у нас получават добавка към пенс...
10:47 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Миглена Ангелова стана рекламен агент на погребални агенции
15:04 / 11.08.2025
Части от Бургас пак остават без вода днес
08:43 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета