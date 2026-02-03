Сподели close
Минус 13.8°С са измерени тази нощ в Кнежа. Това съобщават от Меteo Bulgaria. 

ФОКУС припомня, че НИМХ отправи предупреждение за опасно ниски температури е в сила за цялата страна, без Благоевград и областта.

В по-голямата част от страната температурите ще останат под нулата и през деня.