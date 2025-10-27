ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде е България в сферата на износа на услуги
В 10 страни от ЕС големите предприятия са представлявали повече от 50% от всички услуги, изнесени извън ЕС, като най-голям принос е регистриран в Германия (72,8%), Финландия (66,7%) и Дания (66,0%). В тази класация България се нарежда с резулат от едва 28,2%. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".
Малките предприятия са осъществили повече от половината от износа на услуги в Малта (68,4%) и Естония (59,6%).
Тази информация е получена от данни за търговията с услуги по характеристики на предприятията (STEC). Тази статия представя няколко констатации от по-подробна статия на Statistics Explained относно търговията с услуги по характеристики на предприятията - STEC.
Предприятията под чуждестранен контрол са водещи в износа на услуги от ЕС
През 2023 г. предприятията под чуждестранен контрол играят ключова роля в износа на услуги от ЕС. Едно предприятие се счита за предприятие под чуждестранен контрол, ако се контролира от институционална единица извън страната му на пребиваване – държава от ЕС или държава извън ЕС.
Предприятията под чуждестранен контрол държат най-големия дял от износа в 9 държави от ЕС. Най-висок е делът в Люксембург (88,6%), Ирландия (79,1%) и Нидерландия (63,7%). Тук България е в средата на постиженията на най-добрите и записва едва 40%.
Предприятията под вътрешен контрол са представлявали по-голямата част от износа на услуги в Дания (70,0%), Финландия (62,3%), Малта (59,8%) и Франция (59,3%).
