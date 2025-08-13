ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето къде у нас ще почиват украинските деца
С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.
Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел "Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело“, към министъра на отбраната за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.
В края на миналия месец стана ясно, че правителството осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве. Заедно със своите придружители те ще бъдат настанени за период до 10 дни в почивни бази на "Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД през м. август 2025 г.
