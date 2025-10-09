Ето къде в България днес бе най-топло

© Времето започна да се оправя, а температурите тръгнаха нагоре. Към 15:00 часа в Сандански, Пловдив и Видин е 20 градуса. Това показва справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.



Ситуацията в останалите големи градове е следната:



- София 14 градуса



- Варна 15 градуса



- Бургас 15 градуса



- Русе 16 градуса



- Стара Загора 18 градуса



- Благоевград 16 градуса