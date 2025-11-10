Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите училища у нас
На събитието присъства министърът на образованието Красимир Вълчев, професор Атанас Семов, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова и други официални гости.
Проектът за новия корпус започна по времето на правителството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.
"Това учебно заведение вече е сред най-модерните в образователната инфраструктура не само в региона, но и в страната", отбеляза депутатът Стефан Апостолов.
