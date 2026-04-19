Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува горещи телефони за подаване на жалби и сигнали по време на изборния ден днес.

За целта гражданите могат да се свържат с комисията на телефон 0885 926 505 или 0885 613 507, посочени на уебсайта на институцията.

Членовете на секционните избирателни комисии извън страната, които имат въпроси относно прилагането на методическите указания на ЦИК, могат да се обърнат към следните номера: +359 889 980 071, +359 884 690 780 или +359 884 476 747, съобщават от комисията.

Още вчера от ЦИК уточниха, че ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, се открият дефекти, като грешки в производството, механични увреждания или зацапвания (например следи от мастило, точки, петна и други), гласът ще се счита за действителен.